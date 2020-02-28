Шнуров временно прекратил концертную деятельность

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров заявил, что прекратил концертную деятельность не навсегда.
Ранее Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии Роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
"Искусство от меня никуда не денется. Я как что-то придумывал, что-то сочинял, так и буду сочинять. Концертную деятельность я прекратил на время, но это не значит, что навсегда", - заявил Шнуров журналистам.
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