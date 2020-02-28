В центре "Фобос" оценили прогноз о погодных аномалиях в марте

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Превышение температуры в начале марта будет несущественным по сравнению с нормой, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Эпитет "аномальные", наверное, здесь не подходит, потому как превышение температуры не очень большое. По крайней мере, оно будет существенно меньше, чем было в декабре, январе и феврале", — цитирует синоптика Пятый канал.
По его словам, средняя температура в марте будет от ноля до плюс одного градуса.
Ранее в Росгидромете предупредили россиян о погодных аномалиях в начале марта. Синоптики ожидают превышение температурной нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске.
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