Сенатор: работодатели будут обязаны оплатить выходной 22 апреля

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне не потеряют в зарплате от дополнительного выходного 22 апреля, когда может пройти голосование по поправкам в Конституцию, всем им работодатели обязаны будут оплатить этот день, вне зависимости от того, в какой структуре - бюджетной или коммерческой - они работают, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Россияне не потеряют в зарплате от дополнительного выходного 22 апреля, когда может пройти голосование по поправкам в Конституцию, всем им работодатели обязаны будут оплатить этот день, вне зависимости от того, в какой структуре - бюджетной или коммерческой - они работают, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим. Идею провести общероссийское голосование по поправке в конституцию именно в эту дату озвучил ранее президенту РФ Владимиру Путину сенатор, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.

"Не только бюджетные госструктуры оплатят этот дополнительный выходной своим работникам, но и коммерческие. Никто не потеряет в своей зарплате, если этот день станет выходным в этом году", - сказал Рязанский.

Он пояснил, что, согласно Трудовому кодексу, любой работодатель обязан оплатить своему работнику выходной, если решение об этом выходном было принято федеральным законом или указом президента.

Что касается тех россиян, кто занят на сдельной работе, то, сказал сенатор, они также получат оплату за этот день.

"Это будет средняя рассчитанная зарплата. У сдельщиков бывают порой простои, дни без работы - они также оплачиваются по средней ставке", - отметил Рязанский.