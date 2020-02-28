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Сенатор: работодатели будут обязаны оплатить выходной 22 апреля
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РИА Новости

Сенатор: работодатели будут обязаны оплатить выходной 22 апреля

13:36 28.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне не потеряют в зарплате от дополнительного выходного 22 апреля, когда может пройти голосование по поправкам в Конституцию, всем им работодатели обязаны будут оплатить этот день, вне зависимости от того, в какой структуре - бюджетной или коммерческой - они работают, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим. Идею провести общероссийское голосование по поправке в конституцию именно в эту дату озвучил ранее президенту РФ Владимиру Путину сенатор, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.
"Не только бюджетные госструктуры оплатят этот дополнительный выходной своим работникам, но и коммерческие. Никто не потеряет в своей зарплате, если этот день станет выходным в этом году", - сказал Рязанский.
Он пояснил, что, согласно Трудовому кодексу, любой работодатель обязан оплатить своему работнику выходной, если решение об этом выходном было принято федеральным законом или указом президента.
Сергей Гаврилов
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Что касается тех россиян, кто занят на сдельной работе, то, сказал сенатор, они также получат оплату за этот день.
"Это будет средняя рассчитанная зарплата. У сдельщиков бывают порой простои, дни без работы - они также оплачиваются по средней ставке", - отметил Рязанский.
Ранее член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил РИА Новости, что оплачиваемым выходным 22 апреля будет, так как этот день не придется брать за свой счет и вычета за него из зарплаты не будет.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
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