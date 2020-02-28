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Посадка самолета с треснувшим стеклом во Внуково прошла штатно
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РИА Новости

Посадка самолета с треснувшим стеклом во Внуково прошла штатно

13:36 28.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСамолеты на летном поле аэродрома Внуково
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Посадка вынужденно севшего в московском аэропорту Внуково самолета авиакомпании "Россия" рейсом Шереметьево-Бангкок прошла штатно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Внуково.
"Борт авиакомпании "Россия" 6275, следовавший в Бангкок, после взлета из аэропорта Шереметьево запросил посадку в аэропорту Внуково. Командир воздушного судна принял решение о посадке. На борту находилось 190 пассажиров и 14 членов экипажа. В аэропорту Внуково борт удачно приземлился в 11:24, зарулил сам без помощи аварийных служб аэропорта. Никто не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что по прибытии самолёта службы аэропорта Внуково оперативно заменили борт на резервный Boeing 747 и пассажиры продолжили полет.
"Аэропорт Внуково работает штатно", - добавили в пресс-службе.
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Ранее представитель авиакомпании "Россия" сообщил, что самолет, выполняющий рейс SU6275 Москва (Шереметьево) - Бангкок, готовится совершить вынужденную посадку в аэропорту Внуково по технической причине. По его словам, вылет резервного самолета планируется после 13.30 (мск).
Представитель экстренных служб в свою очередь сказал ранее, что Boeing 777 возвращается во Внуково из-за треснувшего лобового стекла.
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ВнуковоBoeing 777Происшествия
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