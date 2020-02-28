В Вильнюсе неизвестные осквернили мемориал жертвам еврейского геноцида

ВИЛЬНЮС, 28 фев - РИА Новости. В Вильнюсе возле мемориала жертвам еврейского геноцида неизвестные бросили и подожгли куртку, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию страны.
"Инцидент произошел в 13.30 (14.30 мск) в четверг на улице Друес, где установлен мемориал в память о жертвах расправы над евреями во время Второй мировой войны", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, памятник был создан скульптором Львом Капланом на средства бывшего узника Вильнюсского гетто Якова Пренера, чьи родственники погибли в трудовом лагере.
Полиция сообщила, что возле монумента неизвестный бросил куртку и поджег ее. В настоящий момент полиция ведет расследование этого инцидента, пишет Sputnik.
Ранее в Литве в очередной раз на стене одного из домов нарисовали свастику. Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски возмутилась, что вильнюсские власти вновь не прореагировали на такой акт вандализма, добавляет Sputnik.
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