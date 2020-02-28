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Лавров обсудил с главой МИД Люксембурга отношения с Евросоюзом
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Люксембурга отношения с Евросоюзом

13:29 28.02.2020 (обновлено: 13:37 28.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн на пресс-конференции. 28 февраля 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн на пресс-конференции. 28 февраля 2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн на пресс-конференции. 28 февраля 2020
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что он обсудил с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном нездоровую ситуацию в отношениях России с Евросоюзом.
"Конечно, много говорили о нынешней нездоровой ситуации в российско-евросоюзовских отношениях. Знаем, что люксембургские партнеры выступают в пользу их нормализации, и мы такой настрой поддерживаем, потому что мы заинтересованы ровно в том же", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Люксембурга.
Ассельборн находится в Москве с рабочим визитом.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном
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Жан АссельборнСергей ЛавровЕвросоюзРоссияЛюксембург (государство)В мире
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