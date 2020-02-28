Лавров обсудил с главой МИД Люксембурга отношения с Евросоюзом

"Конечно, много говорили о нынешней нездоровой ситуации в российско-евросоюзовских отношениях. Знаем, что люксембургские партнеры выступают в пользу их нормализации, и мы такой настрой поддерживаем, потому что мы заинтересованы ровно в том же", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Люксембурга.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.