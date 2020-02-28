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В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра
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РИА Новости

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

13:22 28.02.2020 (обновлено: 17:25 28.02.2020)
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ИРКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Утром в пятницу сотрудница женской консультации Братского перинатального центра сообщила в полицию, что в туалете учреждения обнаружена сумка, в которой находится новорождённая девочка. СК начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).
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В перинатальный центр сумку с ребёнком принесла женщина. Она поднялись на второй этаж и оставила сумку в туалете, после чего быстро вышла из здания.
"После изучения записей с камер видеонаблюдения была установлена личность женщины. С ней работают следователи. Известно, что девочку она родила сегодня ночью. У женщины пятеро детей, она воспитывает их одна", - сообщил собеседник агентства.
Новорождённый ребенок находится в детской городской больнице, его жизни ничего не угрожает.
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Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьРоссияПроисшествия
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