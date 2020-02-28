В Башкирии локализовали пожар на складе с зерном

УФА, 28 фев - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе с зерном на площади порядка 600 квадратных метров в башкирском Бирске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее МЧС России сообщало РИА Новости, что загорелась кровля склада с зерном в башкирском городе Бирск на площади около 600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
По данным башкирских спасателей, горит крыша бирского отделения "Чишминский элеватор" размером 20 на 30 метров.
"Пожар локализован на площади 600 квадратных метров в 13.50 (11.50 мск). Тушение продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан", - сообщили в ведомстве.