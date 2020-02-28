В Башкирии локализовали пожар на складе с зерном

"Пожар локализован на площади 600 квадратных метров в 13.50 (11.50 мск). Тушение продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан", - сообщили в ведомстве.