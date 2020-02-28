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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T13:30+0300
https://ria.ru/20200228/1565322159.html
Лавров озвучил проблему деэскалации в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565081570_0:415:2804:1992_1036x0_80_0_0_51d11375a189b5d4242e51e03778c059.jpg
РИА Новости

Лавров озвучил проблему деэскалации в Идлибе

13:18 28.02.2020 (обновлено: 13:30 28.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийская военная полиция в освобожденном сирийском городе Маарет-Нууман
Российская военная полиция в освобожденном сирийском городе Маарет-Нууман
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Российская военная полиция в освобожденном сирийском городе Маарет-Нууман. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Проблема в идлибской зоне деэскалации в том, как на практике выполняются договоренности между Москвой и Анкарой, в том числе передача координат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Проблема не в том, что у кого-то есть план, противоречащий изначально договоренности по идлибской зоне деэскалации, проблема в том, как договоренности выполняются на практике. И как на практике выполняется тот самый деконфликтинг... Есть договоренности между нашими военными, если бы эти договоренности выполнялись в полной мере, включая передачу точных координат нахождения турецких военнослужащих, таких трагедий можно было бы избежать", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
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Ранее Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровТурцияСирияРоссияПолитика
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