Лавров озвучил проблему деэскалации в Идлибе

"Проблема не в том, что у кого-то есть план, противоречащий изначально договоренности по идлибской зоне деэскалации, проблема в том, как договоренности выполняются на практике. И как на практике выполняется тот самый деконфликтинг... Есть договоренности между нашими военными, если бы эти договоренности выполнялись в полной мере, включая передачу точных координат нахождения турецких военнослужащих, таких трагедий можно было бы избежать", - сказал Лавров на пресс-конференции.