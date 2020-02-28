Лавров призвал объединять все усилия для избежания эскалации в Сирии

"Хотел бы поддержать то, что Жан (глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн - ред.) сказал о необходимости для всех внешних игроков объединять усилия, сотрудничать для деэскалации напряженности, а ещё лучше для того, чтобы не допускать каких-то кризисов. И именно на это мы были нацелены в диалоге с нашими коллегами из Евросоюза и НАТО, и с Соединенными Штатами по линии двусторонних наших отношений. Важно только, чтобы это понимание о необходимости сотрудничества, чтобы оно проявлялось на всех этапах, а не только когда уже гром грянул", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Люксембурга.