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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T13:42+0300
https://ria.ru/20200228/1565321939.html
Лавров призвал объединять все усилия для избежания эскалации в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565323856_0:38:2000:1163_1036x0_80_0_0_230f29cbc6e682dc92efe849b9a6662b.jpg
РИА Новости

Лавров призвал объединять все усилия для избежания эскалации в Сирии

13:13 28.02.2020 (обновлено: 13:42 28.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном. 28 февраля 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном. 28 февраля 2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном. 28 февраля 2020
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Важно объединять все усилия для избежания эскалации в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы поддержать то, что Жан (глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн - ред.) сказал о необходимости для всех внешних игроков объединять усилия, сотрудничать для деэскалации напряженности, а ещё лучше для того, чтобы не допускать каких-то кризисов. И именно на это мы были нацелены в диалоге с нашими коллегами из Евросоюза и НАТО, и с Соединенными Штатами по линии двусторонних наших отношений. Важно только, чтобы это понимание о необходимости сотрудничества, чтобы оно проявлялось на всех этапах, а не только когда уже гром грянул", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Люксембурга.
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"Наши западные партнеры должны, конечно, руководствоваться интересами всех задействованных в том или ином конфликте игроков, а не только своими геополитическими интересами", - добавил глава МИД РФ.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииСергей ЛавровНАТОЕвросоюзСирияВ мире
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