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РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов
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РИА Новости

РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

13:12 28.02.2020 (обновлено: 14:09 28.02.2020)
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© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Всего в прошлом году Россия получила за золото 5,74 миллиарда долларов, 5,33 миллиарда из них пришлось на долю Британии.
Остальные 409 миллионов заплатили 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию.
В физическом выражении экспорт золота в Великобританию увеличился в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
Американские доллары
21 февраля, 08:00
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Федеральная таможенная служба (ФТС России)ВеликобританияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Бестолковые действия! Золото должно скупать правительство а не продавать. Западнолиберальные теоретики достали.
28 февраля, 13:22
Сергей Новиков
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Торговала. Периоды разные были в истории. Сейчас такой необходимости нет. Наоборот, мир как говорили в фильме - на пороге грандиозного шухера...... И кому нужны будут эти зеленые фантики? А золото оно и есть золото.
28 февраля, 13:29
Сергей Новиков
323201113
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