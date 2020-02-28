РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Всего в прошлом году Россия получила за золото 5,74 миллиарда долларов, 5,33 миллиарда из них пришлось на долю Британии.
Остальные 409 миллионов заплатили 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию.
В физическом выражении экспорт золота в Великобританию увеличился в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
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