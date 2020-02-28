РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В 2019 году В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы

Всего в прошлом году Россия получила за золото 5,74 миллиарда долларов, 5,33 миллиарда из них пришлось на долю Британии.

Остальные 409 миллионов заплатили 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию.