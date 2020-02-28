Польский PERN готовит трубопровод "Дружба" к реверсу нефти на восток

ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении, говорится в сообщении компании.

"PERN принял решение, чтобы восточная часть нефтепровода "Дружба" получила возможность обратной транспортировки нефти, то есть транспортировки сырья из Плоцка в Адамово", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в настоящее время транспортировка осуществляется только в противоположном направлении – из базы в Адамово на базу в Плоцке.

Целью реверсных поставок PERN называет "повышение гибкости логистической сети компании и повышение энергетической безопасности Польши".

Польская компания уже начала поиск подрядчика этого проекта.

PERN уточнил, что возможности обратной транспортировки сегодня имеет только северный трубопровод, соединяющий Гданьск с Плоцком. "Насколько такое решение необходимо, мы убедились во время так называемого хлоридного кризиса, когда в страну поступала из России загрязненная нефть", - говорится в сообщении.