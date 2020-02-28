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Польский PERN готовит трубопровод "Дружба" к реверсу нефти на восток
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РИА Новости

Польский PERN готовит трубопровод "Дружба" к реверсу нефти на восток

13:12 28.02.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Виктор Толочко
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении, говорится в сообщении компании.
"PERN принял решение, чтобы восточная часть нефтепровода "Дружба" получила возможность обратной транспортировки нефти, то есть транспортировки сырья из Плоцка в Адамово", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что в настоящее время транспортировка осуществляется только в противоположном направлении – из базы в Адамово на базу в Плоцке.
Целью реверсных поставок PERN называет "повышение гибкости логистической сети компании и повышение энергетической безопасности Польши".
Польская компания уже начала поиск подрядчика этого проекта.
PERN уточнил, что возможности обратной транспортировки сегодня имеет только северный трубопровод, соединяющий Гданьск с Плоцком. "Насколько такое решение необходимо, мы убедились во время так называемого хлоридного кризиса, когда в страну поступала из России загрязненная нефть", - говорится в сообщении.
"Реверс на восточном участке нефтепровода "Дружба" даст нам возможность гибкой и двусторонней передачи нефти между базами, чтобы в полном объеме и без помех обслуживать наших клиентов", - заявил глава PERN Игорь Василевский.
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Нефтепровод "Дружба"ПольшаГданьскЭкономика
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