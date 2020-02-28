Эксперт оценил инициирование США слушаний в отношении Олега Тинькова

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Инициированные налоговой службой Инициированные налоговой службой США судебные слушания в Лондоне , в которых участвует основатель и основной акционер TCS Group Олег Тиньков , могут косвенно негативно сказаться на его бизнесе, заявил РИА Новости руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев.

"У США принципы налогообложения отличаются от наших. Там налоги платят все граждане независимо от места проживания. Вопрос поэтому, действительно, может быть связан только с личными финансами бизнесмена. Но отрицать влияния принятого налоговой США решения на бизнес Тинькова также нельзя", - сказал эксперт.

Ранее в пятницу пресс-служба группы "Тинькофф" сообщила, что Тиньков в настоящее время участвует в судебных слушаниях, инициированных службой внутренних доходов США, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов. Слушания назначены на февраль-апрель текущего года. При этом в группе напомнили, что Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году.