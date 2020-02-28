Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T13:05+0300
https://ria.ru/20200228/1565321431.html
В Италии провели крупную операцию против сицилийской мафии
https://cdn21.img.ria.ru/images/18136/82/181368224_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_924f4c28d3f93f21862a4a4d763133d2.jpg
РИА Новости

В Италии провели крупную операцию против сицилийской мафии

13:05 28.02.2020
675
© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
РИМ, 28 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители арестовали 59 человек по обвинению в участии в мафиозной деятельности, как сообщили представители корпуса карабинеров, операция была направлена против группировки, действовавшей на Сицилии в провинции Мессина.
Арестованные обвиняются в причастности к мафиозной деятельности, контрабанде наркотиков, рэкете, незаконном ношении оружии и других тяжких преступлениях.
Сотрудники спецподразделений карабинеров провели широкомасштабную операцию в пятницу утром в районе Мессины и в других регионах Италии.
"Операция под названием "Династия" проведена в результате расследования управления по борьбе с мафией Мессины мафиозной "семьи" из города Барчеллона-Поццо-ди-Готто, клана, исторически связанного с "коза ностра" из Палермо" - говорится в сообщении.
Как отмечают в связи с операцией местные СМИ, кланом руководили дети некоторых исторических главарей мафии этого региона. В настоящий момент "отцы" отбывают наказание.
Полиция
19 декабря 2019, 11:24
В Италии арестовали более 300 человек в ходе операции против мафии
901112
Обсудить 0
СицилияИталияВ мире
Рекомендуем
Беспорядки в Нью-Дели
В Нью-Дели число погибших в беспорядках выросло до 42 человек
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 21
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Эксперт: авиакомпании не обязаны возвращать деньги за билеты в Италию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Лаборатория
В Китае рассказали о случаях "повторного заражения" коронавирусом
Туристы на площади Святого Марка в Венеции во время карнавала
В Италии прокомментировали ситуацию с коронавирусом в стране
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
Прибывшая на Украину из Италии женщина отправлена в больницу
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
Число зараженных коронавирусом в Германии выросло за сутки в два раза
Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии заявил об информационной эпидемии против страны
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Канада с апреля не будет оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил о недопустимости компромиссов с террористами
Украинские военнослужащие
Зеленский вернул на доработку проект об отмене строевого устава ВСУ
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
Источник рассказал о реакции Греции на заявление Турции о беженцах
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
Эксперт оценил инициирование США слушаний в отношении Олега Тинькова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
Лента новостейМолния