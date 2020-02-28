В Китае рассказали о случаях "повторного заражения" коронавирусом

ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Излечившиеся от Излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты, тесты которых впоследствии вновь показали положительный результат на вирусную нуклеиновую кислоту, не могут заразить других людей, сообщила на пресс-конференции в пятницу представитель государственного комитета Китая по здравоохранению Го Яньхун.

Ранее в Китае неоднократно сообщалось о том, что у некоторых выписанных пациентов повторные тесты на коронавирусную инфекцию оказывались положительными. В СМИ это часто называли "повторным заражением".

"Как вы и сказали, такие случаи действительно случаются. Число выздоровевших непрерывно увеличивается, и для того, чтобы своевременно узнавать о процессе реабилитации и ситуации с пациентами, которых выписали из больниц, мы 17 февраля издали специальный документ, предписывающий повсеместно вести наблюдение и санитарный контроль за выписанными пациентами", - сообщила Го Яньхун.

По ее словам, в ходе реализации этого распоряжения, некоторые провинции сообщили о том, что у ряда выздоровевших пациентов после возвращения домой тест на нуклеиновую кислоту нового коронавируса дал положительный результат.

"Мы уделяем пристальное внимание этой ситуации и уже организовали специальную группу экспертов для изучения данного вопроса, одновременно мы усиливаем непрерывное наблюдение за этими случаями заболевания. В ходе исследования удалось установить, что эти пациенты не могут заражать других людей", - сообщила представитель ведомства.

Также, по ее словам, у некоторых из указанных пациентов повторные проверки дали уже отрицательный результат. "Новый тип коронавируса – пока еще новое заболевание, его патогенез, общие характеристики и специфика развития болезни все еще требует тщательного изучения", - добавила она.

Именно поэтому, по ее словам, следует усилить наблюдение за здоровьем выписанных пациентов, переболевших коронавирусом.

Ранее заместитель главы Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Сун Те пояснил, что у переболевшего вирусом человека, как правило, в организме вырабатываются антитела, поэтому он незаразный. При этом у молодых пациентов с незначительными симптомами антитела вырабатываются примерно через две недели, а вот пожилым пациентам требуется больше времени для выработки антител.

В свою очередь заместитель главного врача пекинской больницы Чаоян сообщил, что анализы переболевшего новым типом коронавируса после выписки из больницы могут вновь оказаться положительными, потому что из-за низкого иммунитета или пожилого возраста может произойти замедление очищения организма от вируса, но это не является рецидивом или повторным заражением.