Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
Ранее в Белоруссии уже принимались решения по совершенствованию пенсионной сферы. Лукашенко 11 апреля 2016 года подписал указ, в соответствии в которым с 1 января 2017 года в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет (на момент принятия указа) до 58 лет в 2022 году, а для мужчин - с 60 до 63 лет.
"Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила. Нам после президентских выборов… все равно придется этим заниматься... Если мы продолжим работать в таком же составе - мы в этом же году, к концу года начнем эту работу", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
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По его словам, "надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал, что уйду на пенсию - буду больше работать, лучше зарабатывать - на пенсии будет лучше". "Уравниловки быть не должно", - подчеркнул Лукашенко.
Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала РИА Новости глава Центризбиркома Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. При этом Лукашенко заявлял, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло, но намерен предлагать белорусам свою кандидатуру на высший государственный пост, пока она не будет отвергнута.
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