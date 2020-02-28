Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.

Ранее в Белоруссии уже принимались решения по совершенствованию пенсионной сферы. Лукашенко 11 апреля 2016 года подписал указ, в соответствии в которым с 1 января 2017 года в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет (на момент принятия указа) до 58 лет в 2022 году, а для мужчин - с 60 до 63 лет.

"Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила. Нам после президентских выборов… все равно придется этим заниматься... Если мы продолжим работать в таком же составе - мы в этом же году, к концу года начнем эту работу", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь

По его словам, "надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал, что уйду на пенсию - буду больше работать, лучше зарабатывать - на пенсии будет лучше". "Уравниловки быть не должно", - подчеркнул Лукашенко.