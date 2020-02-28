Мишустин заверил, что правительство учитывает замечания Совфеда

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что кабмин старается максимально учитывать замечания и предложения Совета Федерации, все поручения по итогам предыдущей встречи правительства с руководством СФ уже реализованы.
"Вы представляете регионы нашей страны и хорошо знаете ситуацию на местах, мнение людей, которые там живут, и всегда откровенно говорите правительству, где есть проблемы, какие решения надо принимать", - сказал Мишустин на встрече с руководством Совфеда в пятницу.
Он рассчитывает, что и в будущем такое взаимодействие поможет лучше определять те точки, где нужно усиливать работу.
"Ваши предложения и замечания мы максимально стараемся учитывать и будем учитывать в своей работе. Достаточно сказать, что все поручения, которые были даны по итогам прошлогодней встречи 12 февраля 2019 года членов совета палаты с предыдущим составом правительства, полностью выполнены", - сообщил глава кабмина.