Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T13:01+0300
https://ria.ru/20200228/1565320964.html
Мишустин заверил, что правительство учитывает замечания Совфеда
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565187911_0:146:3009:1840_1036x0_80_0_0_83657d584823ede4d63da02ee0fa13a8.jpg
РИА Новости

Мишустин заверил, что правительство учитывает замечания Совфеда

13:01 28.02.2020
156
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что кабмин старается максимально учитывать замечания и предложения Совета Федерации, все поручения по итогам предыдущей встречи правительства с руководством СФ уже реализованы.
"Вы представляете регионы нашей страны и хорошо знаете ситуацию на местах, мнение людей, которые там живут, и всегда откровенно говорите правительству, где есть проблемы, какие решения надо принимать", - сказал Мишустин на встрече с руководством Совфеда в пятницу.
Он рассчитывает, что и в будущем такое взаимодействие поможет лучше определять те точки, где нужно усиливать работу.
"Ваши предложения и замечания мы максимально стараемся учитывать и будем учитывать в своей работе. Достаточно сказать, что все поручения, которые были даны по итогам прошлогодней встречи 12 февраля 2019 года членов совета палаты с предыдущим составом правительства, полностью выполнены", - сообщил глава кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 12:38
Мишустин отметил роль Совета Федерации в запуске нацпроектов
410001
Обсудить 0
Михаил МишустинСовет Федерации РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Мишустин отметил роль Совета Федерации в запуске нацпроектов
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД поддержал размещение органов госвласти не только в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу поручил укреплять дисциплину в войсках
Участники съезда партии Единая Россия
"Единая Россия" проведет праймериз 31 мая
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о выявленных нарушениях при исполнении нацпроектов
Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила деятельность институтов развития в России
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
Эксперт оценил инициирование США слушаний в отношении Олега Тинькова
Сергей Шнуров
Шнуров рассказал, каким видит своего потенциального избирателя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Конституция РФ
Власти Чечни поддержали идею упоминания Бога в конституции
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД поддержал запрет на зарубежные счета для публичных властей
Здание министерства финансов РФ
Минфин уточнит бюджет на 2020 год
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил о недопустимости компромиссов с террористами
Конституция Российской Федерации
Крашенинников назвал сроки работы над поправками к Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
Лента новостейМолния