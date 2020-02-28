Мишустин заверил, что правительство учитывает замечания Совфеда

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что кабмин старается максимально учитывать замечания и предложения Совета Федерации , все поручения по итогам предыдущей встречи правительства с руководством СФ уже реализованы.

"Вы представляете регионы нашей страны и хорошо знаете ситуацию на местах, мнение людей, которые там живут, и всегда откровенно говорите правительству, где есть проблемы, какие решения надо принимать", - сказал Мишустин на встрече с руководством Совфеда в пятницу.

Он рассчитывает, что и в будущем такое взаимодействие поможет лучше определять те точки, где нужно усиливать работу.