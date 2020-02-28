Зеленский вернул на доработку проект об отмене строевого устава ВСУ

Строевой устав вооруженных сил Украины был принят парламентом 24 марта 1999 года. За основу документа были взяты положения строевого устава Вооруженных сил СССР, принятого в 1975 году. Документ определял строевые приемы и движение с оружием и без него, строи подразделений и частей в пешем порядке и на машинах, а также проведения строевого смотра.