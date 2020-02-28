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Зеленский вернул на доработку проект об отмене строевого устава ВСУ
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РИА Новости

Зеленский вернул на доработку проект об отмене строевого устава ВСУ

12:50 28.02.2020 (обновлено: 12:51 28.02.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вернул закон об отмене строевого устава вооруженных сил на доработку в Верховную раду со своими предложениями, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
Ранее Верховная рада приняла закон "О признании утратившим силу закона Украины "О строевом уставе вооруженных сил Украины". Документ был направлен на подпись Зеленскому.
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"Возвращено с предложениями президента", - говорится в сообщении на сайте Рады.
Какие именно предложения внес Зеленский, не уточняется. Закон должен был вступить в силу с 1 марта.
Министерство обороны Украины обещало, что после вступления закона в силу издаст приказ, где будут определены порядок выполнения воинского приветствия и проведения строевого смотра, строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием, строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения, а также обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.
Строевой устав вооруженных сил Украины был принят парламентом 24 марта 1999 года. За основу документа были взяты положения строевого устава Вооруженных сил СССР, принятого в 1975 году. Документ определял строевые приемы и движение с оружием и без него, строи подразделений и частей в пешем порядке и на машинах, а также проведения строевого смотра.
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