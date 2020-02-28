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В МИД обеспокоены наращиванием потенциала НАТО у российских границ
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РИА Новости

В МИД обеспокоены наращиванием потенциала НАТО у российских границ

12:45 28.02.2020 (обновлено: 12:56 28.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия обеспокоена наращиванием потенциала НАТО у российских границ, это ведет к росту напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Со своей стороны мы выразили обеспокоенность наращиванием военных потенциалов НАТО вблизи российских границ. Масштабы приготовлений альянса выходят далеко за рамки потребностей самообороны и эта линия ведет к росту напряженности и усугублению дефицита доверия", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном.
"Мы рассказали, какие действия мы уже предложили Североатлантическому альянсу по деэскалации обстановки и по укреплению доверия, ждем ответа", - добавил Лавров.
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Жан АссельборнЛюксембург (государство)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОРоссияВ мире
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