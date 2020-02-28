Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T12:38+0300
https://ria.ru/20200228/1565319028.html
Погода в Москве не соответствовала зимним нормам, заявила синоптик
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565047949_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4285142ff045373ff934afe0219d93e4.jpg
РИА Новости

Погода в Москве не соответствовала зимним нормам, заявила синоптик

12:38 28.02.2020
7522
© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина с коляской в парке Дружбы в Москве
Женщина с коляской в парке Дружбы в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Зима в этом году в Москве так и не наступила, не было ни одного дня, чтобы погода соответствовала зимним нормам, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"То, что у нас было зимой, зимой назвать нельзя, потому что температура в целом за сезон оказалась почти положительная - слабоотрицательная, поэтому назвать этот сезон зимой в нашем понятии нельзя. Мы не знаем, началась ли у нас зима или мы из осени сразу шагнули в весну", - рассказала Позднякова.
Также она отметила, что сложно сказать, когда именно наступила весна, и это связано с тем, что зимы не было: когда наступила зима, метеорологи говорили, что погода как в октябре, когда минула половины зимы, начали говорить, что погода как в марте.
"И не было ни одного дня, чтобы погода была такая, как положено зимой", - резюмировала синоптик.
Аномально теплая зима наблюдается в этом году в столице. Январь стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в первый месяц года в столице расцвели первые подснежники, а на прошлой неделе уже начали распускаться почки вербы. Температурная аномалия, по данным синоптиков, нынешней зимой составляет порядка плюс 10 градусов. Рекорды тепла были установлены в столице пять раз за прошлую неделю.
Прохожие на улице Москвы
Вчера, 12:26
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
1033116
Обсудить 1
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Подснежники в одном из дворов Москвы
Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта
Виды Москвы
Синоптики рассказали, когда в Москву придет солнечная погода
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Обнародованы результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Прохожие на улице Москвы
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Михаил Шмаков
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Подснежники в Никитском ботаническом саду в Крыму
В центре "Фобос" оценили прогноз о погодных аномалиях в марте
Антенны радиоинтерферометра
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США
В США британка проиграла иск о клевете по "российскому расследованию"
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Сотрудник полиции
Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
Лента новостейМолния