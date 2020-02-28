Погода в Москве не соответствовала зимним нормам, заявила синоптик

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Зима в этом году в Москве так и не наступила, не было ни одного дня, чтобы погода соответствовала зимним нормам, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"То, что у нас было зимой, зимой назвать нельзя, потому что температура в целом за сезон оказалась почти положительная - слабоотрицательная, поэтому назвать этот сезон зимой в нашем понятии нельзя. Мы не знаем, началась ли у нас зима или мы из осени сразу шагнули в весну", - рассказала Позднякова.
Также она отметила, что сложно сказать, когда именно наступила весна, и это связано с тем, что зимы не было: когда наступила зима, метеорологи говорили, что погода как в октябре, когда минула половины зимы, начали говорить, что погода как в марте.
"И не было ни одного дня, чтобы погода была такая, как положено зимой", - резюмировала синоптик.
Аномально теплая зима наблюдается в этом году в столице. Январь стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в первый месяц года в столице расцвели первые подснежники, а на прошлой неделе уже начали распускаться почки вербы. Температурная аномалия, по данным синоптиков, нынешней зимой составляет порядка плюс 10 градусов. Рекорды тепла были установлены в столице пять раз за прошлую неделю.
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