Погода в Москве не соответствовала зимним нормам, заявила синоптик

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Зима в этом году в Зима в этом году в Москве так и не наступила, не было ни одного дня, чтобы погода соответствовала зимним нормам, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

"То, что у нас было зимой, зимой назвать нельзя, потому что температура в целом за сезон оказалась почти положительная - слабоотрицательная, поэтому назвать этот сезон зимой в нашем понятии нельзя. Мы не знаем, началась ли у нас зима или мы из осени сразу шагнули в весну", - рассказала Позднякова.

Также она отметила, что сложно сказать, когда именно наступила весна, и это связано с тем, что зимы не было: когда наступила зима, метеорологи говорили, что погода как в октябре, когда минула половины зимы, начали говорить, что погода как в марте.

"И не было ни одного дня, чтобы погода была такая, как положено зимой", - резюмировала синоптик.