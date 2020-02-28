В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Свыше 250 человек вернулись из Свыше 250 человек вернулись из Ливана Сирию за сутки, еще более 600 беженцев прибыли из Иордании , следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 887 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 263 человека (женщин – 79, детей – 135), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 624 человека (женщин – 187, детей – 318)", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.