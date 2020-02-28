В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 887 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 263 человека (женщин – 79, детей – 135), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 624 человека (женщин – 187, детей – 318)", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 30 взрывоопасных предметов.