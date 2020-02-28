Проект Up Great опубликовал базу данных для обучения робомобилей

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. По итогам финальных испытаний технологического конкурса Up Great "Зимний город" опубликована база данных для обучения беспилотных автомобилей, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).
База содержит более 1800 изображений и свыше пяти часов видеозаписей с датчиков, которые были установлены на беспилотном автомобиле команды StarLine. Команда продемонстрировала лучший результат по итогам конкурсных испытаний Up Great в декабре 2019 года. В финале конкурса приняли участие пять команд со всей России.
Данные опубликованы в свободном доступе и могут быть использованы российскими разработчиками беспилотного транспорта для совершенствования своих продуктов.
"База выложена под открытой лицензией CC BY 4.0 и может быть полезна разработчикам в области робототехники и беспилотного транспорта для исследований и проверки алгоритмов таких направлений как локализация, детектирование, классификация и трекинг объектов, детектирование сигналов светофора, комплексирование информации от датчиков, работающих по различным физическим принципам", - уточнил Борис Иванов, руководитель проекта "Беспилотный автомобиль StarLine".
В базе, собранной во время движения автомобиля в беспилотном режиме, содержатся данные с пяти лидаров и пяти камер, четырех радаров и четырех штатных одометров, высокоточного RTK-GNSS приемника и инерциального измерительного модуля.
База также содержит данные лазерного сканирования местности с пяти лидаров, в том числе с трехмерного кругового 64-лучевого лидара.
Наличие данных одометрии со всех четырех колес, набора данных с инерциального модуля, включающего в себя ускорения и угловые скорости по трем осям, данные высокоточного RTK-GNSS приемника позволят разработчикам проверять и совершенствовать свои алгоритмы локализации беспилотного транспортного средства в пространстве в различных условиях, в том числе при проскальзывании колес при движении.
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"Существенный денежный приз – далеко не единственная составляющая технологических конкурсов. Их главная задача – "открыть" новые рынки и дать импульс развитию высокотехнологических областей. Именно эту задачу решает собранная по итогам конкурса "Зимний город" база сенсорных данных. Мы благодарны команде StarLine за возможность публикации этого уникального массива в свободном доступе. Уверен, что он будет востребован широким кругом разработчиков в России", — отметил операционный директор технологических конкурсов Up Great РВК Константин Кайсин.
Конкурс Up Great направлен на поиск прорывных решений в сфере беспилотного транспорта, инициирован РВК, Фондом "Сколково" и АСИ для российских инновационных компаний в рамках реализации Национальной технологической инициативы. Механика конкурсов разработана в соответствии с лучшими практиками мировых технологических соревнований: XPrize, Darpa Grand Challenge и др. Оператором Технологических конкурсов Up Great является РВК.