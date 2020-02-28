Россия зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - 13, Латакия - 11, Алеппо - один. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Идлиб - 19, Алеппо - три", - говорится в тексте бюллетеня.