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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T12:30+0300
https://ria.ru/20200228/1565318421.html
Россия зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:30 28.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 25 нарушений, Турция - 22, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - 13, Латакия - 11, Алеппо - один. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Идлиб - 19, Алеппо - три", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Алеппо выдано 250 продовольственных наборов весом 0,913 тонны и в населенном пункте Синджар (провинция Идлиб) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 1,826 тонны.
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
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