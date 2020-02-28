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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T13:06+0300
https://ria.ru/20200228/1565318263.html
Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565311424_0:274:3154:2048_1036x0_80_0_0_5a1a47bcf4a453a8fe4ea425b3bb9dfa.jpg
РИА Новости

Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных

12:26 28.02.2020 (обновлено: 13:06 28.02.2020)
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© REUTERS / Umit BektasСирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
© REUTERS / Umit Bektas
АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные атаковали более 200 целей сирийской армии в провинции Идлиб.
По его словам, огонь вели самолеты, беспилотники и наземные средства.

"В результате были обезврежены пять вертолетов, 23 танка, 23 артиллерийских орудия, две системы ПВО, 309 военнослужащих", — цитирует Акара агентство Anadolu.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые вообще не должны были там находиться.
В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО по просьбе Анкары проведет консультации. В Госдепе США заявили, что поддерживают Турцию как союзника по Североатлантическому альянсу.
В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, где террористы ежедневно обстреливали жилые кварталы. При этом Анкара и некоторые ее партнеры обвиняли Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причиной нестабильности стали действия террористов.
Российский МИД назвал одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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4349107303138
Обсудить 76
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииХулуси АкарИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Так-то они всю сирийскую армию в день раз 8 полностью убьют. И так каждый день.
28 февраля, 12:30
CCicicipi
78200106
Хватит уже, турецкий министр. И хватит, Эрдоган. Спрячь ятаган, греби домой.
28 февраля, 12:40
aalnoor1953
8260017
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