Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Министр обороны Турции Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные атаковали более 200 целей сирийской армии в провинции Идлиб

По его словам, огонь вели самолеты, беспилотники и наземные средства.

"В результате были обезврежены пять вертолетов, 23 танка, 23 артиллерийских орудия, две системы ПВО, 309 военнослужащих", — цитирует Акара агентство Anadolu.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые вообще не должны были там находиться.

В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО по просьбе Анкары проведет консультации. В Госдепе США заявили, что поддерживают Турцию как союзника по Североатлантическому альянсу.

В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, где террористы ежедневно обстреливали жилые кварталы. При этом Анкара и некоторые ее партнеры обвиняли Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причиной нестабильности стали действия террористов.

Российский МИД назвал одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.