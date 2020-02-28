Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T12:26+0300
https://ria.ru/20200228/1565318231.html
В Польше обстреляли офис евродепутата от правящей партии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156147/86/1561478637_0:0:2980:1677_1036x0_80_0_0_81ac4a4d706e9618fa56fb467a7ac92d.jpg
РИА Новости

В Польше обстреляли офис евродепутата от правящей партии

12:26 28.02.2020
431
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПольская полиция
Польская полиция
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВАРШАВА, 28 фев - РИА Новости. Офис евродепутата от Польши Рышарда Чарнецкого обстреляли в городе Новый Двур Мазовецкий.
Чарнецкий является членом правящей партии Польши "Право и справедливость".

"Сегодня ночью был обстрелян мой офис евродепутата в Новом Двуре Мазовецком по улице Сукенной, 80. Вероятно, из пневматического оружия", - написал Чарнецкий в Twitter.

Представитель полиции в Новом Двуре Мазовецком подтвердил РИА Новости, что правоохранительные органы получили уведомление об обстреле офиса евродепутата. На месте происшествия проводятся необходимые мероприятия с участием сотрудников полиции.
732102
Обсудить 0
Рышард ЧарнецкийПольшаВ мире
Рекомендуем
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
Источник рассказал о реакции Греции на заявление Турции о беженцах
Оператор во время прямого эфира
Украинский телеканал "Общественное" сообщил о блокировании работы
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
ЕС намерен защищать свои интересы в ситуации с обострением в Идлибе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном
В МИД обеспокоены наращиванием потенциала НАТО у российских границ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
Монголия подтвердила помещение президента страны на карантин
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном
Лавров оценил перспективы отношений России и Евросоюза
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
В СФ объяснили, почему конфликт России и НАТО в Сирии маловероятен
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из-за рубежа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Лукашенко не считает необходимым закрывать границы из-за коронавируса
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
Тысячи беженцев идут к границам Турции с европейскими странами
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
Число зараженных коронавирусом в Германии выросло за сутки в два раза
Большой Москворецкий мост
Угрожавшего спрыгнуть мужчину сняли с Москворецкого моста в Москве
Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров в Амурской области
Росгидромет предупредил о раннем наступлении лесных пожаров в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Лента новостейМолния