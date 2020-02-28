В Польше обстреляли офис евродепутата от правящей партии

ВАРШАВА, 28 фев - РИА Новости. Офис евродепутата от Польши Рышарда Чарнецкого обстреляли в городе Новый Двур Мазовецкий.
Чарнецкий является членом правящей партии Польши "Право и справедливость".
"Сегодня ночью был обстрелян мой офис евродепутата в Новом Двуре Мазовецком по улице Сукенной, 80. Вероятно, из пневматического оружия", - написал Чарнецкий в Twitter.
Представитель полиции в Новом Двуре Мазовецком подтвердил РИА Новости, что правоохранительные органы получили уведомление об обстреле офиса евродепутата. На месте происшествия проводятся необходимые мероприятия с участием сотрудников полиции.
Dziś w nocy ostrzelano moje biuro europoselskie w Nowym Dworze Mazowieckim, ul Sukienna 80 (prawdopodobnie z broni pneumatyczne) @pisorgpl pic.twitter.com/uNDa62pMWQ— Ryszard Czarnecki (@r_czarnecki) February 28, 2020