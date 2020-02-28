Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T13:35+0300
https://ria.ru/20200228/1565318177.html
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
https://cdn23.img.ria.ru/images/156333/25/1563332544_0:349:3021:2048_1036x0_80_0_0_c289c73d0530fc3ad8f52ba28691a593.jpg
РИА Новости

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

12:26 28.02.2020 (обновлено: 13:35 28.02.2020)
1484
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Москвы
Прохожие на улице Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Прохожие на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Снег в Москве полностью растает уже в ближайшие дни, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что часть снега в столице уже растаяла.
"Например, в центре, около МГУ его нет, где-то он сохранился, больше всего снега было в районе Тушино — около пяти сантиметров. В Подмосковье тоже снег уже сошел, и там высота снежного покрова не превышает четырех-пяти сантиметров", — сказала собеседница агентства.
Позднякова отметила, что в ближайшие дни ожидается довольно теплая и ветреная погода, которая будет способствовать уменьшению или даже сходу снежного покрова. В начале следующей недели осадки если и будут, то преимущественно в виде дождя, а температура будет выше нуля и ночью, и днем.
Люди гуляют по улице
Вчера, 04:09
Синоптики назвали два места в РФ, где не будет аномалий в начале марта
"Снег возможен и в марте, и в апреле. И возможно даже вновь образование кратковременного снежного покрова. Скорее всего, если это и случится, то случится уже где-то числа после десятого — во второй или третьей декаде марта. Пока долгосрочные прогнозы не дают осадков в виде снега на начало марта", — добавила метеоролог.
В этом году в столице наблюдается аномально теплая зима. Январь стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал лишь в середине месяца. При этом в Москве уже расцвели первые подснежники, а на прошлой неделе начали распускаться почки вербы. По данным синоптиков, температурная аномалия нынешней зимой составляет порядка плюс 10 градусов. Только за прошлую неделю в столице зафиксированы пять температурных рекордов.
Прохожие в Парке Горького в Москве
26 февраля, 13:55
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к глобальному потеплению
720000
Обсудить 0
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Женщина с коляской в парке Дружбы в Москве
Погода в Москве не соответствовала зимним нормам, заявила синоптик
Подснежники в одном из дворов Москвы
Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта
Виды Москвы
Синоптики рассказали, когда в Москву придет солнечная погода
Подснежники в Никитском ботаническом саду в Крыму
В центре "Фобос" оценили прогноз о погодных аномалиях в марте
Московский Кремль
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Покупатели в одном из гипермаркетов
Эксперт объяснила, почему не следует покупать мытые овощи
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Антенны радиоинтерферометра
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Прохожие в Парке Горького в Москве
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к глобальному потеплению
Момент взрыва в жилом доме в Петербурге попал на видео
Момент взрыва в жилом доме в Петербурге попал на видео
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Обнародованы результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Аналитики Morgan Stanley рассказали, что будет с российской экономикой
Девушки в китайском квартале в Чикаго, Иллинойс
Вирус стал оружием, которое обрушит империю
Михаил Шмаков
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
Председатель совета директоров Тинькофф банк Олег Тиньков
Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Лента новостейМолния