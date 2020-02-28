Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Снег в Снег в Москве полностью растает уже в ближайшие дни, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

Она отметила, что часть снега в столице уже растаяла.

"Например, в центре, около МГУ его нет, где-то он сохранился, больше всего снега было в районе Тушино — около пяти сантиметров. В Подмосковье тоже снег уже сошел, и там высота снежного покрова не превышает четырех-пяти сантиметров", — сказала собеседница агентства.

Позднякова отметила, что в ближайшие дни ожидается довольно теплая и ветреная погода, которая будет способствовать уменьшению или даже сходу снежного покрова. В начале следующей недели осадки если и будут, то преимущественно в виде дождя, а температура будет выше нуля и ночью, и днем.

"Снег возможен и в марте, и в апреле. И возможно даже вновь образование кратковременного снежного покрова. Скорее всего, если это и случится, то случится уже где-то числа после десятого — во второй или третьей декаде марта. Пока долгосрочные прогнозы не дают осадков в виде снега на начало марта", — добавила метеоролог.