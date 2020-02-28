Во Франции выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Женщина в медицинской маске в Париже . Архивное фото

Женщина в медицинской маске в Париже

ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 выявлены во Три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 выявлены во Франции , в регионах, граничащих с Италией

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что в его городе, который находится в департаменте Приморские Альпы 30 километрах от границы с Италией, госпитализирована женщина с коронавирусом

"Я узнал о первом случае коронавируса, выявленном сегодня утром в больнице Ниццы. Речь идет о женщине, вернувшейся из Милана", - написал он в своем аккаунте в сети Twitter.

В то же время, в соседнем департаменте Верхняя Савойя, граничащем с Италией, диагностированы еще два случая.

"Вчера вечером у нас было четыре случая, а сегодня утром их уже шесть", - заявил в эфире телеканала BFMTV мэр местечка Ла-Бальм-де-Силлинжи Франсуа Давье.

Накануне вечером стало известно, что число выявленных во Франции случаев коронавируса подскочило за сутки с 18 до 38. Известно о двух летальных исходах.