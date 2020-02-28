Монголия подтвердила помещение президента страны на карантин

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Согласно опубликованному сообщению на сайте администрации президента, в составе делегации были министр иностранных дел, посол Монголии в КНР, глава Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, глава администрации президента, а также советник президента по внешней политике.

Во время проведенных встреч монгольский президент выразил уверенность в том, что китайская сторона добьется успеха в борьбе с эпидемией, а также вручил председателю КНР Си Цзиньпину сертификат о передаче китайской стороне от монгольского народа в дар 30 тысяч овец. Он подчеркнул, что монгольский народ также обеспокоен вспышкой коронавируса, так как у Монголии с Китаем граница простирается на 4700 километров.