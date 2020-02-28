Угрожавшего спрыгнуть мужчину сняли с Москворецкого моста в Москве

Аналогичный случай произошел на этой неделе во вторник. Мужчина перелез через ограду Большого Москворецкого моста и заявил, что сейчас прыгнет. Приехавшие на место психологи сумели уговорить его не делать этого, сейчас в ситуации разбирается полиция. О мотивах ничего не известно.