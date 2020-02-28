Угрожавшего спрыгнуть мужчину сняли с Москворецкого моста в Москве

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спасатели сняли с Москворецкого моста мужчину, который собирался с него спрыгнуть в пятницу, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что неизвестный забрался на Москворецкий мост и угрожает спрыгнуть.
"Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения после переговоров сняли мужчину с Москворецкого моста и передали полиции", - сообщили в пресс-службе.
Аналогичный случай произошел на этой неделе во вторник. Мужчина перелез через ограду Большого Москворецкого моста и заявил, что сейчас прыгнет. Приехавшие на место психологи сумели уговорить его не делать этого, сейчас в ситуации разбирается полиция. О мотивах ничего не известно.
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