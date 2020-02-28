Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T12:12+0300
https://ria.ru/20200228/1565317172.html
Угрожавшего спрыгнуть мужчину сняли с Москворецкого моста в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/156247/42/1562474294_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b740d4fbe9febc6f242bed569ca422f6.jpg
РИА Новости

Угрожавшего спрыгнуть мужчину сняли с Москворецкого моста в Москве

12:12 28.02.2020
329
© РИА Новости / Евгений ОдиноковБольшой Москворецкий мост
Большой Москворецкий мост
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Большой Москворецкий мост. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спасатели сняли с Москворецкого моста мужчину, который собирался с него спрыгнуть в пятницу, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что неизвестный забрался на Москворецкий мост и угрожает спрыгнуть.
"Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения после переговоров сняли мужчину с Москворецкого моста и передали полиции", - сообщили в пресс-службе.
Аналогичный случай произошел на этой неделе во вторник. Мужчина перелез через ограду Большого Москворецкого моста и заявил, что сейчас прыгнет. Приехавшие на место психологи сумели уговорить его не делать этого, сейчас в ситуации разбирается полиция. О мотивах ничего не известно.
Сотрудники МЧС снимают с опоры Крымского моста мужчину
20 декабря 2019, 15:19
Задержан мужчина, забравшийся на арку Крымского моста в Москве
001002
Обсудить 1
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
Власти назвали причину ЧП в петербургской квартире
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
Источник рассказал о реакции Греции на заявление Турции о беженцах
Полицейские в метро
В Москве задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины
Школьный коридор
В Хакасии школьники пострадали из-за действия бактерицидной лампы
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
Монголия подтвердила помещение президента страны на карантин
Логотипы Visa и Mastercard на информационном постере
Visa внедрила в России новый стандарт безопасности при оплате картой
Школьник расплачивается за обед
В Кузбассе закрыли школьную столовую из-за уровня радона
Врач
Врачи рассказали о состоянии тяжело раненной отцом в Липецке девочки
Пассажирский самолет Boeing 777
Boeing экстренно сел во Внуково из-за треснувшего лобового стекла
Прохожие на улице Москвы
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Скорая помощь
На Алтае чиновница уволилась после массового отравления детей
Момент взрыва в жилом доме в Петербурге попал на видео
Момент взрыва в жилом доме в Петербурге попал на видео
Польская полиция
В Польше обстреляли офис евродепутата от правящей партии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Ямале легковушка переехала ребенка, скатившегося с горки на дорогу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Лента новостейМолния