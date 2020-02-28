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Visa внедрила в России новый стандарт безопасности при оплате картой
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РИА Новости

Visa внедрила в России новый стандарт безопасности при оплате картой

12:11 28.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготипы Visa и Mastercard на информационном постере
Логотипы Visa и Mastercard на информационном постере
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотипы Visa и Mastercard на информационном постере. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Международная платежная система Visa провела первую в России транзакцию с использованием нового стандарта безопасности в электронной торговле, говорится в пресс-релизе компании.
Операция прошла через системы сервиса "Яндекс.Касса", который стал эквайером, и Челябинвестбанка, выступившего в качестве банка-эмитента. Как указали в Visa, с новым стандартом улучшается качество обслуживания клиентов, поскольку теперь покупатели могут удобно оплачивать выбранные товары с различных устройств - компьютер, ноутбук, мобильный телефон, планшет, что позволяет снизить долю отказов от оплаты покупок.
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"За счет более чем десятикратного увеличения объема данных о покупателях протокол EMV 3DS 2.0 также помогает эмитентам лучше и эффективнее оценивать риски при верификации держателей карт и запрашивать у них дополнительную информацию только при наличии серьезных подозрений на мошеннические действия", - добавили в платежной системе.
По словам генерального директора Visa в России Михаила Бернера, новый стандарт безопасности позволит банкам и торговым предприятиям эффективнее предотвращать мошеннические операции.
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Visa, Inc.РоссияЭкономика
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