Visa внедрила в России новый стандарт безопасности при оплате картой

"За счет более чем десятикратного увеличения объема данных о покупателях протокол EMV 3DS 2.0 также помогает эмитентам лучше и эффективнее оценивать риски при верификации держателей карт и запрашивать у них дополнительную информацию только при наличии серьезных подозрений на мошеннические действия", - добавили в платежной системе.