Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-28T23:54+0300
https://ria.ru/20200228/1565316974.html
Бен Аффлек стал блондином для роли в новом фильме Ридли Скотта
https://cdn21.img.ria.ru/images/103991/36/1039913605_0:75:2000:1200_1036x0_80_0_0_4fc1f082fd2ba7c89319126516697797.jpg
РИА Новости

Бен Аффлек стал блондином для роли в новом фильме Ридли Скотта

23:54 28.02.2020
1005
© AP Photo / Michael DwyerАмериканский актер Бен Аффлек. Брауновский университет, США, 2013 год
Американский актер Бен Аффлек. Брауновский университет, США, 2013 год
© AP Photo / Michael Dwyer
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Сети опубликовали первые кадры со съемок фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль". На них американский актер Бен Аффлек появился со светлым цветом волос, сообщает Daily Mail.
По информации издания, сейчас работа над драмой, основанной на одноименном романе Эрика Ягера, проходит в старинном замке Фенелон (Chateau de Fenelon), расположенном в департаменте Дордонь (Новая Аквитания, Франция).
Пока неизвестно, кого играет Аффлек, но судя по его богато украшенному костюму, не исключено, что ему досталась роль короля Карла VI. Вместе с ним в картине снимаются Мэтт Деймон и Адам Драйвер. Они сыграют рыцарей, которые после многолетней дружбы становятся врагами.
Действие происходит во Франции XIV века. Дворянин Жан де Карруж (Деймон) возвращается с войны и узнает, что его жену Маргарет (Джоди Комер) изнасиловали. Под подозрением оказывается его лучший друг Жак Ле Гри (Драйвер). Чтобы решить этот спор, назначают дуэль.
Выход картины в мировой прокат запланирован на конец этого года.
76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
25 февраля, 22:29Культура
Мерил Стрип появилась на съемках нового фильма в необычном виде
110112
Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыБен АффлекФранция
Рекомендуем
Логотип НАТО
СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией
В Сирии погиб еще один турецкий военный
Тест для выявления коронавируса
В США лишь один пациент с коронавирусом остается в госпитале
Кадры из сериалов Игра престолов(8 сезон) и Ходячие мертвецы(10 сезон)
Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
Певица Вера Брежнева
Вера Брежнева поделилась в Сети "Хорошими новостями"
Автомобиль реанимации на дороге
Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган обсудил кризис в Идлибе с главой Еврокомиссии
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил уголовное дело после ЧП в банном комплексе в Москве
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео засвидетельствует подписание соглашения с "Талибаном" в Дохе
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп вновь заявил о планах вывести войска из Афганистана
Автомобили скорой помощи
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова
Михалкова из "Уральских пельменей" ответила на слухи о переезде в США
Президент США Дональд Трамп
Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
Девушка с коляской гуляет в парке
Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Лента новостейМолния