Бен Аффлек стал блондином для роли в новом фильме Ридли Скотта

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Сети опубликовали первые кадры со съемок фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль". На них американский актер Бен Аффлек появился со светлым цветом волос, сообщает Daily Mail.

Ben Affleck blond on the set of The Last Fiel #TheLastDuel pic.twitter.com/iDfL6u7v1Q — best of ben affleck (@BstOfAffleck) February 28, 2020

По информации издания, сейчас работа над драмой, основанной на одноименном романе Эрика Ягера, проходит в старинном замке Фенелон (Chateau de Fenelon), расположенном в департаменте Дордонь (Новая Аквитания, Франция).

Пока неизвестно, кого играет Аффлек, но судя по его богато украшенному костюму, не исключено, что ему досталась роль короля Карла VI. Вместе с ним в картине снимаются Мэтт Деймон и Адам Драйвер. Они сыграют рыцарей, которые после многолетней дружбы становятся врагами.

matt damon and ben affleck were so gracious to take the ugly hairstyles and let adam driver nation win at least once https://t.co/6GPwMbaAp2 — mihrimilien robespierre (@ademdrivers) February 27, 2020

Действие происходит во Франции XIV века. Дворянин Жан де Карруж (Деймон) возвращается с войны и узнает, что его жену Маргарет (Джоди Комер) изнасиловали. Под подозрением оказывается его лучший друг Жак Ле Гри (Драйвер). Чтобы решить этот спор, назначают дуэль.