Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова , сообщили в пресс-службе TCS Group.

По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф". Тиньков присутствует на слушаниях как частное лицо.

В компании напомнили, что бизнесмен отказался от гражданства США в 2013 году.

Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев заявил РИА Новости, что слушания могут косвенно негативно сказаться на бизнесе Тинькова.

"У США принципы налогообложения отличаются от наших. Там налоги платят все граждане независимо от места проживания. Вопрос поэтому действительно может быть связан только с личными финансами бизнесмена", — отметил эксперт.