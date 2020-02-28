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2020-02-28T14:51+0300
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Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова
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РИА Новости

Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова

12:08 28.02.2020 (обновлено: 14:51 28.02.2020)
100563
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров "Тинькофф банк" Олег Тиньков
Председатель совета директоров Тинькофф банк Олег Тиньков
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Председатель совета директоров "Тинькофф банк" Олег Тиньков. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф". Тиньков присутствует на слушаниях как частное лицо.
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В компании напомнили, что бизнесмен отказался от гражданства США в 2013 году.
Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев заявил РИА Новости, что слушания могут косвенно негативно сказаться на бизнесе Тинькова.
"У США принципы налогообложения отличаются от наших. Там налоги платят все граждане независимо от места проживания. Вопрос поэтому действительно может быть связан только с личными финансами бизнесмена", — отметил эксперт.
TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование". После сообщения о слушаниях депозитарные расписки TCS Group на Московской бирже несколько ускорили снижение, упав на 9,4% — до 1406,6 рубля.
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Олег ТиньковСШАЭкономика
Популярные комментарии
"У США принципы налогообложения отличаются от наших." ...да чего уж там скрывать: налоговики из сша те же самые бандиты, как и их предки высланные из старого света по делам их.
28 февраля, 13:09
otakuwell
99700021
власти сша как мент из старого анекдота: всегда найдут к чему придраться даже если ты просто столб и стоишь на обочине дороги.
28 февраля, 13:10
otakuwell
771101016
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