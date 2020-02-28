Концерт Академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова

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4 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, посвященный 75-летию Великой Победы.