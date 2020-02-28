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Концерт Академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова
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РИА Новости

Концерт Академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова

12:07 28.02.2020
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4 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, посвященный 75-летию Великой Победы.
В программе: военно-патриотические произведения в исполнении солистов, хора и оркестра ансамбля.

Перед началом концерта состоится брифинг начальника Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова полковника Геннадия САЧЕНЮКА. Вопросы, которые будут затронуты в ходе брифинга, касаются выступления концертных бригад ансамбля в годы Великой Отечественной войны. Речь пойдет о военных композициях в репертуаре, о песне "Священная война" и Государственном гимне СССР.

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