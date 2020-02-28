Концерт Академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова

В программе: военно-патриотические произведения в исполнении солистов, хора и оркестра ансамбля.
Перед началом концерта состоится брифинг начальника Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова полковника Геннадия САЧЕНЮКА. Вопросы, которые будут затронуты в ходе брифинга, касаются выступления концертных бригад ансамбля в годы Великой Отечественной войны. Речь пойдет о военных композициях в репертуаре, о песне "Священная война" и Государственном гимне СССР.
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Перед началом концерта состоится брифинг начальника Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова полковника Геннадия САЧЕНЮКА. Вопросы, которые будут затронуты в ходе брифинга, касаются выступления концертных бригад ансамбля в годы Великой Отечественной войны. Речь пойдет о военных композициях в репертуаре, о песне "Священная война" и Государственном гимне СССР.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/