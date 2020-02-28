Росгидромет предупредил о раннем наступлении лесных пожаров в России

"Теплая, не свойственная марту погода повлечет за собой раннее наступление пожароопасного сезона в Приморье. На Дальнем Востоке, в южных районах Приморского края пожароопасный период наступит раньше - за счет существенного прогрева воздуха, положительных температур в дневные и ночные часы и быстрого таяния снега", - сообщили в пресс-службе.