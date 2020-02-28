Росгидромет предупредил о раннем наступлении лесных пожаров в России

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сезон лесных пожаров на Дальнем Востоке наступит раньше обычного из-за аномально теплой погоды в марте, сообщили в пресс-службе Росгидромета.
"Теплая, не свойственная марту погода повлечет за собой раннее наступление пожароопасного сезона в Приморье. На Дальнем Востоке, в южных районах Приморского края пожароопасный период наступит раньше - за счет существенного прогрева воздуха, положительных температур в дневные и ночные часы и быстрого таяния снега", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в прогнозе "Авиалесоохраны" рисков возникновения лесных пожаров в РФ на апрель-май 2020 года сообщалось, что уровень опасности возникновения лесных пожаров может этой весной превысить средние многолетние значения в семи федеральных округах, в том числе в Сибирском, Дальневосточном, Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах.