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Росгидромет предупредил о раннем наступлении лесных пожаров в России
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РИА Новости

Росгидромет предупредил о раннем наступлении лесных пожаров в России

12:01 28.02.2020 (обновлено: 12:02 28.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров в Амурской области
Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров в Амурской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров в Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сезон лесных пожаров на Дальнем Востоке наступит раньше обычного из-за аномально теплой погоды в марте, сообщили в пресс-службе Росгидромета.
"Теплая, не свойственная марту погода повлечет за собой раннее наступление пожароопасного сезона в Приморье. На Дальнем Востоке, в южных районах Приморского края пожароопасный период наступит раньше - за счет существенного прогрева воздуха, положительных температур в дневные и ночные часы и быстрого таяния снега", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в прогнозе "Авиалесоохраны" рисков возникновения лесных пожаров в РФ на апрель-май 2020 года сообщалось, что уровень опасности возникновения лесных пожаров может этой весной превысить средние многолетние значения в семи федеральных округах, в том числе в Сибирском, Дальневосточном, Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах.
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Дальний ВостокФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
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