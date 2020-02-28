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2020-02-28T13:46+0300
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Rammstein показали, как происходит подготовка к их шоу
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РИА Новости

Rammstein показали, как происходит подготовка к их шоу

13:46 28.02.2020
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На YouTube-канале немецкой рок-группы Rammstein было опубликовано видео, на котором в режиме ускоренной съемки показали, как происходит подготовка к эффектным шоу музыкантов.
Ролик снимали в течение недели на стадионе Rudolf Harbig в Дрездене (прошлым летом группа выступала там).
Строители собирают сцену и и устанавливают гигантские помпы для фаер-шоу, без которых трудно представить концерты Rammstein, выступающих в жанре индастриал-метал.
В конце мая музыканты отправятся в тур по Европе. Первое выступление состоится в Австрии на арене Wörthersee Stadion, затем в Германии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Великобритании и других странах.
Европейский тур завершится 4 августа. Финальное шоу пройдет на стадионе Ceres Park в Орхусе (Дания).
Россия в программу не вошла. Зато в марте фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн вместе Петером Тэгтгреном выступят в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Они представят группу Lindemann.
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
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КультураМузыкаНовости культурыТилль ЛиндеманнRammsteinМоскваДанияДрезден
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