Rammstein показали, как происходит подготовка к их шоу

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На YouTube-канале немецкой рок-группы Rammstein было опубликовано видео, на котором в режиме ускоренной съемки показали, как происходит подготовка к эффектным шоу музыкантов.

Ролик снимали в течение недели на стадионе Rudolf Harbig в Дрездене (прошлым летом группа выступала там).

Строители собирают сцену и и устанавливают гигантские помпы для фаер-шоу, без которых трудно представить концерты Rammstein, выступающих в жанре индастриал-метал.

В конце мая музыканты отправятся в тур по Европе. Первое выступление состоится в Австрии на арене Wörthersee Stadion, затем в Германии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Великобритании и других странах.

Европейский тур завершится 4 августа. Финальное шоу пройдет на стадионе Ceres Park в Орхусе (Дания).