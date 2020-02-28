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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-02-28T12:00+0300
https://ria.ru/20200228/1565316127.html
Не верю! Допинг в биатлоне, коронавирус в Казани, дело Вайнштейна
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315516_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_dace57521a121e722b2e8073953f8916.jpg
РИА Новости

Не верю! Допинг в биатлоне, коронавирус в Казани, дело Вайнштейна

12:00 28.02.2020
2519
Не верю!
Не верю! Допинг в биатлоне, коронавирус в Казани, дело Вайнштейна
Вчера, 12:00
Украинская аккредитация и изъятая винтовка: что правда, а что фейк в обыске у биатлониста Логинова? Кому выгодны обвинения в допинге (и причем тут деньги)? Обсуждаем с руководителем редакции "Р-спорт" Александром Калмыковым. И разбираемся: правда ли, что в Казани закрыли больницу на карантин, а в Кемеровском вузе появилась анти-китайская вывеска?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
02:47 К Логинову пришли с обыском из-за допинга? Где вымысел в истории с российским биатлонистом. И почему его тренеру не хватило аккредитации
08:37 Русский – значит, употребляет допинг? Кому выгодны такие обвинения – разбираем версии (в том числе финансовую)
13:40 "Принимают людей в костюмах химзащиты". Пугающие рассылки о больнице в Казани
18:28 "Гражданам КНР вход запрещен". Была ли такая вывеска в Кемеровском университете
21:26 Дело Вайнштейна: почему может показаться, что оно было раздуто (и как на самом деле)?
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Не верю!ПодкастАлександр КалмыковКитайКазаньСпорт
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