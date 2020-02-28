В Китае при лечении коронавируса используют плазму излечившихся

Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй

ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Медики в Медики в Китае активно применяют плазму крови излечившихся от коронавируса людей в лечении заболевания, к настоящему моменту такое лечение проходят 245 пациентов, эффективность и безопасность этого метода доказаны, сообщила на пресс-конференции в пятницу представитель государственного комитета Китая по здравоохранению Го Яньхун.

После того, как стало известно, что антитела, содержащиеся в крови выздоровевших, помогают в лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусом, все больше и больше излечившихся становятся донорами плазмы. По словам Го Яньхун, к настоящему моменту по всей стране плазму сдали уже 544 раза.

Она подчеркнула, что большое число клинических исследований и клиническая практика доказали, что применение плазмы крови выздоровевших пациентов в лечении больных дает сравнительно хорошие результаты в связи с тем, что содержащиеся в плазме специфические антитела нейтрализуют новый тип коронавируса, "безопасность и эффективность (этого терапевтического метода – ред.) получили всеобщее и единогласное признание".

По итогам круглосуточного наблюдения, которое велось более 48 часов за группой из 157 пациентов, в курс лечения которых входит использование плазмы выздоровевших, удалось установить, что показатели 91 из них за двое суток очевидно улучшились.

Го Яньхун подчеркнула, что для продвижения этого метода лечения была сформирована специальная группа экспертов, которая разрабатывает планы и программы диагностики и лечения, требования к донорам плазмы, методы сбора плазмы и ее подготовки к применению.

Она выразила надежду, что все больше выздоровевших пациентов буду жертвовать свою плазму для спасения жизни других заболевших.