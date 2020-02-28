Эксперт объяснила, почему не следует покупать мытые овощи

По ее словам, проблема заключается в недобросовестных производителях, которые могут скрывать мытьем истекающий срок годности продуктов. Так, нередко они пытаются "оживить" в воде увядшую зелень или огурцы, а заплесневелые мандарины и апельсины отмачивают в хлоргексидине.