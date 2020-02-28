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Эксперт объяснила, почему не следует покупать мытые овощи
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РИА Новости

Эксперт объяснила, почему не следует покупать мытые овощи

11:55 28.02.2020 (обновлено: 14:59 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, почему не стоит покупать мытые овощи.
По ее словам, проблема заключается в недобросовестных производителях, которые могут скрывать мытьем истекающий срок годности продуктов. Так, нередко они пытаются "оживить" в воде увядшую зелень или огурцы, а заплесневелые мандарины и апельсины отмачивают в хлоргексидине.
Эксперт также отметила, что покупатель не знает, какими средствами мыли продукты. При этом некоторые овощехранилища и магазины в нарушение закона очищают их дешевыми веществами, содержащими вредные химикаты, а выявить такие фирмы крайне трудно.
"Лучше покупать грязные овощи с оставшейся на них землей — это гарантия, что их не помыли неизвестно чем. К тому же сроки годности у таких продуктов будут выше, а цена ниже", — заключила Раева в комментарии "Аргументам и фактам".
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Надежда РаеваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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