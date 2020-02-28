Лавров оценил перспективы отношений России и Евросоюза

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Москве не сомневаются, что нормализация отношений В Москве не сомневаются, что нормализация отношений России Евросоюза рано или поздно произойдет, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном

Открывая переговоры, Лавров отметил, что он и его коллега еще помнят "лучшие времена" в отношениях Москвы и Брюсселя.

"И мы не забыли, что именно вы, господин министр, стояли у истоков очень крупного и перспективного, многообещающего проекта между Россией и Евросоюзом, который обрел форму четырех "дорожных карт" по формированию четырех общих пространств. Я практически не сомневаюсь, что этот труд не пропал даром и что нормализация отношений между Россией и Евросоюзом последует", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Москва ценит трезвую позиция Люксембурга против нагнетания конфронтации в отношениях РФ и ЕС.

"Мы ценим сбалансированную, трезвую позицию Люксембурга против нагнетания конфронтации в том, что касается связей между Россией и Евросоюзом", - сказал Лавров перед переговорами с люксембургским коллегой.