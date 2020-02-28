Тысячи беженцев идут к границам Турции с европейскими странами

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тысячи беженцев из Сирии, Пакистана, Ирана и Ирака продолжают двигаться в сторону границ Тысячи беженцев из Сирии, Пакистана, Ирана и Ирака продолжают двигаться в сторону границ Турции с Европой после сообщений о том, что Турция больше не препятствует перемещению беженцев в Европу, сообщает телеканал Haberturk

На фоне сообщений о том, что турецкие пограничники не будут препятствовать переходу через границу, беженцы разных национальностей, находящиеся на территории Турции, собираются большими группами и двигаются пешком или на транспорте в сторону наземных и морских пограничных пунктов, связывающих Турцию с европейскими странами, сообщил телеканал.

По информации телеканала, колонны беженцев замечены в Стамбуле, Эдирне, Измире, Айдыне.

Сирийские беженцы проживают на данный момент в различных странах, наибольшее их число в соседних с Сирией Ливане, Турции, Иордании. Так, в одной только Турции находятся около 3,6 миллиона беженцев.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".