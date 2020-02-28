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Тысячи беженцев идут к границам Турции с европейскими странами
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РИА Новости

Тысячи беженцев идут к границам Турции с европейскими странами

11:41 28.02.2020 (обновлено: 13:04 28.02.2020)
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© REUTERS / Huseyin AldemirГруппа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
© REUTERS / Huseyin Aldemir
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тысячи беженцев из Сирии, Пакистана, Ирана и Ирака продолжают двигаться в сторону границ Турции с Европой после сообщений о том, что Турция больше не препятствует перемещению беженцев в Европу, сообщает телеканал Haberturk.
На фоне сообщений о том, что турецкие пограничники не будут препятствовать переходу через границу, беженцы разных национальностей, находящиеся на территории Турции, собираются большими группами и двигаются пешком или на транспорте в сторону наземных и морских пограничных пунктов, связывающих Турцию с европейскими странами, сообщил телеканал.
По информации телеканала, колонны беженцев замечены в Стамбуле, Эдирне, Измире, Айдыне.
Сирийские беженцы проживают на данный момент в различных странах, наибольшее их число в соседних с Сирией Ливане, Турции, Иордании. Так, в одной только Турции находятся около 3,6 миллиона беженцев.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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беженцыТурцияВ мире
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