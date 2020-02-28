Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи

"Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут московского времени 1 марта 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан с территории республики Корея в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ", - говорится в документе.