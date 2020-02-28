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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T20:26+0300
https://ria.ru/20200228/1565314914.html
Военная обстановка в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565341079_1:0:2001:1125_1036x0_80_0_0_0cba453d34e4f2cfc77d3c289b69c51e.png
РИА Новости

Военная обстановка в Идлибе

19:44 28.02.2020 (обновлено: 20:26 28.02.2020)
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Ситуация в Идлибе резко ухудшилась 27 февраля, когда террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* атаковали Сирийскую правительственную армию. В ходе ответного удара погибли и пострадали турецкие военные, которые, по данным Минобороны России, не должны были находиться в зоне конфликта. После этого Анкара заявила о начале обстрела сирийских позиций. Месяцем ранее силы Башара Асада перешли в наступление в зоне деэскалации из-за ежедневных обстрелов боевиками жилых кварталов
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)СирияВ миреИнфографикаВойна в СирииТурция
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