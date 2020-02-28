Военная обстановка в Идлибе

Ситуация в Идлибе резко ухудшилась 27 февраля, когда террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* атаковали Сирийскую правительственную армию. В ходе ответного удара погибли и пострадали турецкие военные, которые, по данным Минобороны России, не должны были находиться в зоне конфликта. После этого Анкара заявила о начале обстрела сирийских позиций. Месяцем ранее силы Башара Асада перешли в наступление в зоне деэскалации из-за ежедневных обстрелов боевиками жилых кварталов