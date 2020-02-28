В Москве задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро

"Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 51-летнего приезжего, подозреваемого в совершении хулиганских действий - нанесении побоев пассажиру. Инцидент произошёл на станции "Чистые пруды" Сокольнической линии", - говорится в сообщении.

Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на полицейского в метро

Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на полицейского в метро

По данным ведомства, между подозреваемым и одним из пассажиров метрополитена произошел конфликт, в результате которого злоумышленник достал предмет, похожий на нож, и нанес удар в область ноги своему оппоненту.