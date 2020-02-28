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В Москве задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро
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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро

11:36 28.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПолицейские в метро
Полицейские в метро
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Полицейские в метро. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев пассажиру московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
"Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 51-летнего приезжего, подозреваемого в совершении хулиганских действий - нанесении побоев пассажиру. Инцидент произошёл на станции "Чистые пруды" Сокольнической линии", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции у станции метро Окружная в Москве, закрытой из-за подтопления. 15 января 2019
19 октября 2019, 15:43
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на полицейского в метро
По данным ведомства, между подозреваемым и одним из пассажиров метрополитена произошел конфликт, в результате которого злоумышленник достал предмет, похожий на нож, и нанес удар в область ноги своему оппоненту.
Здоровью пострадавшего ничего не угрожает, а подозреваемый заключен под стражу.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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