В Москве задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев пассажиру московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
"Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 51-летнего приезжего, подозреваемого в совершении хулиганских действий - нанесении побоев пассажиру. Инцидент произошёл на станции "Чистые пруды" Сокольнической линии", - говорится в сообщении.
19 октября 2019, 15:43Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на полицейского в метро
По данным ведомства, между подозреваемым и одним из пассажиров метрополитена произошел конфликт, в результате которого злоумышленник достал предмет, похожий на нож, и нанес удар в область ноги своему оппоненту.
Здоровью пострадавшего ничего не угрожает, а подозреваемый заключен под стражу.