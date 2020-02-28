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Boeing экстренно сел во Внуково из-за треснувшего лобового стекла
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РИА Новости

Boeing экстренно сел во Внуково из-за треснувшего лобового стекла

11:31 28.02.2020 (обновлено: 11:50 28.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Boeing 777 с треснувшим лобовым стеклом совершил посадку в московском аэропорту Внуково, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Внуково, пострадавших нет", — сказал он.
Рейс SU6275 вылетел в Бангкок из Шереметьево, но был вынужден развернуться над территорией Казахстана. По уточненным данным, на борту находились 190 пассажиров и 14 членов экипажа.
В авиакомпании "Россия" заявили, что пассажиров отправят в Бангкок резервным бортом. Его вылет запланирован после 13:30.
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