Круглый стол о политическом кризисе в Афганистане

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3 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол в связи с подписанием мирного соглашения между США и движением "Талибан"* и политическим кризисом в Афганистане.