Круглый стол о политическом кризисе в Афганистане

Участники:
- экс-посол РФ в Афганистане, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России Михаил КОНАРОВСКИЙ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- востоковед Василий КРАВЦОВ;
- доцент МГИМО МИД России Юрий ЛАЛЕТИН.
29 февраля состоится подписание мирного соглашения между США и движением "Талибан", цель которого – положить конец конфликтам в Афганистане, а также сократить присутствие США в регионе. Следующей ступенью мирного процесса должны стать межафганские переговоры. Однако политический кризис, возникший в стране после объявления результатов президентских выборов 2019 года, поставил под угрозу возможность их организации. Приведет ли подписание мирного соглашения с талибами к выводу американских войск из Афганистана? Какие гарантии безопасности исламисты предложили американцам? Не превратится ли Афганистан после вывода американских войск в тихую гавань для радикалов из различных стран мира? Пойдет ли "Талибан" на переговоры с официальным правительством в Кабуле или продолжит борьбу за власть, в которой он добился существенных успехов как в военном, так и политическом отношениях? Означает ли подписание соглашения США с талибами, что начатая Вашингтоном в Афганистане двадцатилетняя операция по "подавлению восстания" потерпела полное фиаско, и американцы утратили надежду установить стабильность и безопасность в этой стране
*Движение "Талибан"— террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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- экс-посол РФ в Афганистане, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России Михаил КОНАРОВСКИЙ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- востоковед Василий КРАВЦОВ;
- доцент МГИМО МИД России Юрий ЛАЛЕТИН.
29 февраля состоится подписание мирного соглашения между США и движением "Талибан", цель которого – положить конец конфликтам в Афганистане, а также сократить присутствие США в регионе. Следующей ступенью мирного процесса должны стать межафганские переговоры. Однако политический кризис, возникший в стране после объявления результатов президентских выборов 2019 года, поставил под угрозу возможность их организации. Приведет ли подписание мирного соглашения с талибами к выводу американских войск из Афганистана? Какие гарантии безопасности исламисты предложили американцам? Не превратится ли Афганистан после вывода американских войск в тихую гавань для радикалов из различных стран мира? Пойдет ли "Талибан" на переговоры с официальным правительством в Кабуле или продолжит борьбу за власть, в которой он добился существенных успехов как в военном, так и политическом отношениях? Означает ли подписание соглашения США с талибами, что начатая Вашингтоном в Афганистане двадцатилетняя операция по "подавлению восстания" потерпела полное фиаско, и американцы утратили надежду установить стабильность и безопасность в этой стране
*Движение "Талибан"— террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/