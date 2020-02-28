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Круглый стол о политическом кризисе в Афганистане
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РИА Новости

Круглый стол о политическом кризисе в Афганистане

11:25 28.02.2020 (обновлено: 11:29 28.02.2020)
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3 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол в связи с подписанием мирного соглашения между США и движением "Талибан"* и политическим кризисом в Афганистане.
Участники:
- экс-посол РФ в Афганистане, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России Михаил КОНАРОВСКИЙ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- востоковед Василий КРАВЦОВ;
- доцент МГИМО МИД России Юрий ЛАЛЕТИН.

29 февраля состоится подписание мирного соглашения между США и движением "Талибан", цель которого – положить конец конфликтам в Афганистане, а также сократить присутствие США в регионе. Следующей ступенью мирного процесса должны стать межафганские переговоры. Однако политический кризис, возникший в стране после объявления результатов президентских выборов 2019 года, поставил под угрозу возможность их организации. Приведет ли подписание мирного соглашения с талибами к выводу американских войск из Афганистана? Какие гарантии безопасности исламисты предложили американцам? Не превратится ли Афганистан после вывода американских войск в тихую гавань для радикалов из различных стран мира? Пойдет ли "Талибан" на переговоры с официальным правительством в Кабуле или продолжит борьбу за власть, в которой он добился существенных успехов как в военном, так и политическом отношениях? Означает ли подписание соглашения США с талибами, что начатая Вашингтоном в Афганистане двадцатилетняя операция по "подавлению восстания" потерпела полное фиаско, и американцы утратили надежду установить стабильность и безопасность в этой стране

*Движение "Талибан"— террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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