Молдавия запросит у США экстрадицию олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что в ближайшие дни правоохранительные органы республики направят США запрос об экстрадиции олигарха Владимира Плахотнюка.
В декабре 2019 года правоохранительные органы Молдавии направили компетентным органам Румынии, Великобритании и США запрос об установлении местонахождения Плахотнюка, который также обладает документами на имя Владислава Новака. Ранее стало известно, что США внесли Плахотнюка и его семью в санкционный список.
"На днях я разговаривал с представителями США, которые подтвердили, что Плахотнюк находится на территории Соединенных Штатов. В Молдавии открыто уголовное дело против Плахотнюка, мы точно знаем, что он в США, компетентные органы Молдавии на днях обратятся к партнерам из США, чтобы они приняли решение экстрадировать Плахотнюка", - сказал Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
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На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро
Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, в 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата.