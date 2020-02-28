Аналитики посчитали, какие суммы россияне переводят через смартфон

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне стали чаще переводить большие суммы денег с помощью смартфона, с мобильных устройств они переводят в среднем почти 4 тысячи рублей, подсчитали аналитики "Яндекс.Денег", изучив, как пользователи сервиса отправляли переводы другим людям в течение года.
"Пользователи все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы даже на крупные суммы. С мобильных устройств они переводят в среднем по 3998 рублей, с компьютеров — по 3453 рубля", - говорится в исследовании.
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По объему заграничных переводов через сервис лидирует Украина — как и годом раньше. Второе и третье места по-прежнему занимают Белоруссия и Казахстан. За год увеличился объем переводов в Киргизию и Узбекистан, но уменьшился — в Грузию и Таджикистан. В топ-15 стран по этому показателю впервые за несколько лет попали Великобритания и Турция.
По среднему переводу через "Яндекс.Деньги" среди этого топ-15 лидирует Таиланд - 24 611 рублей. На втором месте оказалась Испания (17 653 рубля), на третьем — Болгария (10 668 рублей). А меньше всего пользователи сервиса переводят в Белоруссию — в среднем по 4 344 рубля.