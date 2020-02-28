Аналитики посчитали, какие суммы россияне переводят через смартфон

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне стали чаще переводить большие суммы денег с помощью смартфона, с мобильных устройств они переводят в среднем почти 4 тысячи рублей, подсчитали аналитики Россияне стали чаще переводить большие суммы денег с помощью смартфона, с мобильных устройств они переводят в среднем почти 4 тысячи рублей, подсчитали аналитики "Яндекс.Денег" , изучив, как пользователи сервиса отправляли переводы другим людям в течение года.

"Пользователи все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы даже на крупные суммы. С мобильных устройств они переводят в среднем по 3998 рублей, с компьютеров — по 3453 рубля", - говорится в исследовании.

По объему заграничных переводов через сервис лидирует Украина — как и годом раньше. Второе и третье места по-прежнему занимают Белоруссия и Казахстан. За год увеличился объем переводов в Киргизию и Узбекистан, но уменьшился — в Грузию и Таджикистан. В топ-15 стран по этому показателю впервые за несколько лет попали Великобритания и Турция.