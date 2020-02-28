В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию

"Мы его интенсивно несколько раз обсудили с нашими коллегами в регионах, все избирательные комиссии России приняли в этом очень активное, заинтересованное участие. Порядок определяет основные положения в связи с проведением общероссийского голосования". Элла Памфилова

Она подчеркнула, что комиссия предложила разрешить гражданам проголосовать в течение трех дней, если они не смогут сделать это 22 апреля по уважительной причине.

"Есть два способа для голосования: первый способ — это голосование вне помещения, которое проводится в сам день голосования — так называемое надомное голосование <…> Второй способ — это голосование вне помещения в течение трех дней со дня голосования", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству накануне поддержал предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.

Списки участников голосования будут формировать на основании данных государственной информационной системы "Выборы", также отметила Памфилова.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.

Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.