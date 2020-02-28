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В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию

11:23 28.02.2020 (обновлено: 13:31 28.02.2020)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ЦИК разработал проект процедуры общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
"Мы его интенсивно несколько раз обсудили с нашими коллегами в регионах, все избирательные комиссии России приняли в этом очень активное, заинтересованное участие. Порядок определяет основные положения в связи с проведением общероссийского голосования".
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Элла Памфилова
Она подчеркнула, что комиссия предложила разрешить гражданам проголосовать в течение трех дней, если они не смогут сделать это 22 апреля по уважительной причине.
"Есть два способа для голосования: первый способ — это голосование вне помещения, которое проводится в сам день голосования — так называемое надомное голосование <…> Второй способ — это голосование вне помещения в течение трех дней со дня голосования", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Михаил Шмаков
Вчера, 07:04
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству накануне поддержал предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Списки участников голосования будут формировать на основании данных государственной информационной системы "Выборы", также отметила Памфилова.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
27 февраля, 13:15
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48621168
Обсудить 8
Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
когда будут опубликованы 900 поправок? или джентельменам верят наслово?
28 февраля, 12:05
Я В ТАНКЕ
1850017
Лучшего способа для распространения вируса и не придумаешь. Если надо и домой принесёт выездная комиссия.
28 февраля, 11:30
КМКостя Магомедов
1400111
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