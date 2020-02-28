Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T11:19+0300
https://ria.ru/20200228/1565314050.html
ЕР предложит включить в школьную программу курс по истории юных героев
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1036x0_80_0_0_dfa43ccd2524a1132be0bfdc87d46477.jpg
РИА Новости

ЕР предложит включить в школьную программу курс по истории юных героев

11:19 28.02.2020
732
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские школьники смогут услышать истории о детях-героях Великой Отечественной войны в библиотеках и театрах по всей стране в рамках акции "Единой России", по итогам акции партия подготовит предложения, чтобы включить в школьную программу курс по истории юных героев, рассказала координатор партпроекта ЕР "Культура малой Родины" Ольга Казакова.
Всероссийская акция ЕР "Юные герои Великой Победы" стартует 1 марта. На данный момент она уже запущена в пилотном регионе - Ставропольском крае. Как ранее сообщала Казакова, акция нацелена на то, чтобы познакомить российских школьников с подвигами их сверстников в годы Великой Отечественной войны.
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ М. Мишустин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
23 февраля, 16:45
Путин: Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны
"Наша задача - дать в министерство просвещения материалы по итогам нашей акции. То есть, что мы сделали, что поняли, знания каких моментов мы зафиксировали у детей, а о чем они вообще не слышали. Может, будут выявлены конкретные регионы, где дети не слышали о каких-то подвигах... И таким образом, может быть, в учебники истории будет что-то внесено, какие-то дополнительные уроки будут включены, и это войдет в образовательную программу, чтобы закрыть этот пробел", - сообщила Казакова РИА Новости.
Координатор партпроекта ЕР подчеркнула, что сегодня уроки истории дают школьникам не "эмоциональное погружение", а только "знания цифр, сражений, фамилий военачальников". Для общения с детьми и подростками на тему истории партия предлагает использовать не только школьные площадки, но и пространства библиотек и театров. К участию в проекте приглашены ветераны, общественники, сотрудники домов культуры и библиотек, которые хотели бы поделиться своими знаниями со школьниками.
"Мы сегодня апробировали несколько форматов. Это открытый урок со старшеклассниками в школах, когда мы просто документально рассказываем о тех детях, об их подвигах. Это происходит на уроке в режиме живого общения. Второй формат - то, что мы делаем в домах культуры, "живой урок". Это театрализованная постановка по историям юных героев. И третий формат - встречи в библиотеках. Мы делаем видеоподборки, сами дети читают стихи, зачитывают эпизоды из книг", - рассказала она.
Казакова также обратила внимание на то, что в большинстве книжных магазинов страны сегодня представлено недостаточно книг о детях-героях, в том числе классических советских произведений. В рамках акции также планируется работать с книжными магазинами и издательствами, чтобы сделать доступными большее число тематических материалов.
Младший политрук Алексей Еременко ведет солдат в атаку
9 мая 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"Война все спишет". Когда убийство — меньшее зло
920004
Обсудить 2
Ольга КазаковаЕдиная РоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
Сенаторы проверят готовность школ предоставить горячее питание детям
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Ямале легковушка переехала ребенка, скатившегося с горки на дорогу
Аудитория
В России колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Полицейские в метро
В Москве задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро
Скорая помощь
На Алтае чиновница уволилась после массового отравления детей
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию
Вячеслав Володин
Володин назвал самый важный закон, принятый в феврале
Школьник расплачивается за обед
В Кузбассе закрыли школьную столовую из-за уровня радона
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу поручил укреплять дисциплину в войсках
Девушка с коляской гуляет в парке
Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Главный конструктор ОКБ Сухого Роллан Мартиросов
Умер конструктор истребителя Су-34 Роллан Мартиросов
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд
Здание Дальневосточного федерального университета
Медики ведут наблюдение за студентами ДВФУ из Южной Кореи и Японии
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турция забыла, что находится в Сирии незаконно, считает эксперт
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
ВШЭ изменила формат обучения для студентов, которые остались в Китае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Лента новостейМолния