ЕР предложит включить в школьную программу курс по истории юных героев

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские школьники смогут услышать истории о детях-героях Великой Отечественной войны в библиотеках и театрах по всей стране в рамках акции Российские школьники смогут услышать истории о детях-героях Великой Отечественной войны в библиотеках и театрах по всей стране в рамках акции "Единой России" , по итогам акции партия подготовит предложения, чтобы включить в школьную программу курс по истории юных героев, рассказала координатор партпроекта ЕР "Культура малой Родины" Ольга Казакова

Всероссийская акция ЕР "Юные герои Великой Победы" стартует 1 марта. На данный момент она уже запущена в пилотном регионе - Ставропольском крае. Как ранее сообщала Казакова, акция нацелена на то, чтобы познакомить российских школьников с подвигами их сверстников в годы Великой Отечественной войны.

"Наша задача - дать в министерство просвещения материалы по итогам нашей акции. То есть, что мы сделали, что поняли, знания каких моментов мы зафиксировали у детей, а о чем они вообще не слышали. Может, будут выявлены конкретные регионы, где дети не слышали о каких-то подвигах... И таким образом, может быть, в учебники истории будет что-то внесено, какие-то дополнительные уроки будут включены, и это войдет в образовательную программу, чтобы закрыть этот пробел", - сообщила Казакова РИА Новости.

Координатор партпроекта ЕР подчеркнула, что сегодня уроки истории дают школьникам не "эмоциональное погружение", а только "знания цифр, сражений, фамилий военачальников". Для общения с детьми и подростками на тему истории партия предлагает использовать не только школьные площадки, но и пространства библиотек и театров. К участию в проекте приглашены ветераны, общественники, сотрудники домов культуры и библиотек, которые хотели бы поделиться своими знаниями со школьниками.

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"Мы сегодня апробировали несколько форматов. Это открытый урок со старшеклассниками в школах, когда мы просто документально рассказываем о тех детях, об их подвигах. Это происходит на уроке в режиме живого общения. Второй формат - то, что мы делаем в домах культуры, "живой урок". Это театрализованная постановка по историям юных героев. И третий формат - встречи в библиотеках. Мы делаем видеоподборки, сами дети читают стихи, зачитывают эпизоды из книг", - рассказала она.