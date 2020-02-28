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Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с августа
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РИА Новости

Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с августа

11:57 28.02.2020 (обновлено: 12:41 28.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийские рубли и купюра Европейского союза
Российские рубли и купюра Европейского союза
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Курс рубля продолжает усиленно снижаться, евро подскочил выше 74 рублей впервые с 29 августа, следует из данных Московской биржи.
Отечественная валюта теряет сильнее к европейской, чем к доллару, на фоне ее роста на международном валютном рынке Форекс.
Курс евро расчетами "завтра" на 11:23 мск пятницы рос на 1,57 рубля — до 74,11 рубля (поднимался до 74,15 рубля), курс доллара — на 1,21 рубля, до 66,22 рубля. При этом американская валюта поднималась до 67,128 рубля — впервые с 3 сентября.
На Форексе евро растет к доллару на 0,24% — до 1,1025 доллара.
Продолжает снижение и нефть. Так, стоимость марки Brent впервые с декабря 2018 года опустилась ниже 50 долларов за баррель. WTI подешевела до 45 долларов впервые с января 2019-го.
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